Minutos depois do jogo da Roma contra a Salernitana ter terminado, esta segunda-feira, a Juventus ficou a saber que vai perder dez pontos na Serie A por irregularidades financeiras. Após a partida dos romanos, José Mourinho criticou o timing da decisão.



«É uma piada, sabendo que faltam dois jogos para o fim da temporada. Para nós e para toda a gente, até para a Juventus. Não é fácil para eles ganharam pontos que acabaram de perder a duas rondas do final. Se me dissessem [da sanção] antes dos jogos contra o Monza ou contra o Bolonha, a minha abordagem teria sido diferente. Depois de colocarmos todas as fichas na Liga Europa e agora fazem isto... Lamento por toda a gente até pelo Max Allegri e por colegas profissionais que, tal como eu, tiveram de lidar com esta situação. Envolveu toda a gente. Acho que o campeonato ficou comprometido, mas não quero falar mais sobre o tema», referiu, citado pela Gazzetta dello Sport.



Lembre-se que os giallorossi estariam no sétimo lugar depois do empate contra a Salernitana não fosse a punição aplicada à Juventus. Assim, a Vecchia Signora caiu para a sétima posição enquanto a Roma ocupa o sexto posto, o último que dá acesso às provas europeias.