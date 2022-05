Com uma provocação ao Manchester United, José Mourinho falou abertamente sobre a relação com Mkhitaryan e Smalling e deixou uma garantia quanto ao seu futuro. O técnico português elogiou a temporada do internacional arménio ao serviço da Roma, clube onde reencontrou o jogador depois de uma época no United.



«Ganhámos três títulos juntos [Supertaça inglesa, Taça da Liga inglesa e Liga Europa] no Manchester United. Infelizmente foram os últimos três títulos do Manchester United. Digo infelizmente porque gosto muito do clube e desejo-lhe o melhor. Ganhei três títulos com o Mkhitaryan e tudo correu bem. A segunda época em que estivemos juntos foi um pouco diferente. O que me deixa feliz é que inicialmente as pessoas diziam coisas negativas e que o Miki não teria hipótese comigo. Ficou provado o contrário. Estamos mais maduros e fomos honestos um com o outro», referiu, em entrevista à Sky Sports.



«Tento sempre ser o mais honesto possível com os meus jogadores. Vi que o meu projeto em Roma precisava de um jogador como o Miki. Além disso, percebi a importância que ele tem para o grupo. Está a fazer uma época fantástica. Ele está a ajudar-nos a lidar com os problemas que são normais num plantel curto. Jogou em todas as posições até a médio centro, posição que nunca desempenhou na vida. Estou muito feliz com ele e com o facto de as pessoas perceberam que comigo não é tudo preto ou branco», acrescentou.

O «Special One» deixou também elogios a Chris Smalling, outro futebolista que chegou aos giallorossi oriundo dos red devils.



«Com o Chris [Smalling] a questão é encontrar o equilíbrio no seu corpo para que consiga jogar de forma regular. A experiência, o conhecimento do jogo e a qualidade está lá. (...) Está a fazer uma época muito boa e isso deixa-me contente porque ele é um jogador fantástico. Em Itália é conhecido como 'Smalldini': meio Smalling, meio Maldini», disse.



Apesar do objetivo a curto prazo ser a qualificação para a Liga dos Campeões, a Roma está neste momento na luta pelo apuramento para a Liga Europa. Confrontado com a classificação atual do emblema romano, José Mourinho realçou o poderio financeiro de outras equipas.



«Queremos tentar chegar à Liga dos Campeões, mas se virmos o nível de investimento no Inter, no AC Milan e na Juventus, percebemos que esses três lugares à partida estão ocupados. Há uma quarta vaga que foi ocupada pela Atalanta na época passada e que este ano será do Nápoles. Podemos ocupá-la na próxima época? Penso que sim», apontou.



Mourinho lamentou ainda não ser «um treinador sortudo que pode comprar quem quer» e sublinhou que o seu futuro passa pela Roma.



«Está tudo calmo neste momento porque tenho mais dois anos de contrato. (...) Tudo está calmo, estável e é assim que tem de ser. Temos de terminar a época da melhor forma possível e arrancar a próxima a 100 por cento. Não estou à procura de uma mudança, quem está comigo, sabe disso. Não poderia deixar o clube na minha segunda época. Não era capaz de fazer isso à Roma. Estarei aqui na próxima temporada», frisou, descartando uma possível saída para o Newcastle.