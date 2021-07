A primeira partida de José Mourinho ao comando técnico da Roma será frente à Fiorentina no Olímpico de Roma, ditou o sorteio desta segunda-feira.



Por sua vez, a Juventus de Cristiano Ronaldo inicia a Serie A no Friuli frente à Udinese. Já o campeão Inter de Milão vai ser das primeiras equipas a entrar em campo, medindo forças com o Génova enquanto o AC Milan começa a prova em casa da Sampdoria.



Na segunda jornada a equipa orientada pelo «Special One» visita o terreno do recém-promovido Salernitana enquanto a Vecchia Signora recebe o Empoli.



Todos os jogos das duas primeiras jornadas da Serie A



Sábado, 21 de agosto



Inter de Milão-Génova, 17h30



Hellas Verona-Sassuolo, 17h30



Empoli-Lazio, 19h45



Torino-Atalanta, 19h45



Domingo, dia 22



Bolonha-Salernitana, 17h30



Udinese-Juventus, 17h30

Nápoles-Veneza, 19h45



Roma-Fiorentina, 19h45



Segunda-feira, dia 23

Cagliari-Spezia, 17h30

Sampdoria-ACMilan, 19h45

Segunda jornada



Sexta-feira, dia 27 Udinese-Veneza, 17h30

Hellas Verona-Inter, 19h45

Sábado, dia 28



Atalanta-Bolonha, 17h30



Lazio-Spezia, 17h30

Fiorentina-Torino, 19h45



Juventus-Empoli, 19h45

Domingo, dia 29



Génova-Nápoles, 17h30



Sassuolo-Sampdoria, 17h30