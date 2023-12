José Mourinho, treinador da Roma, abordou, em conferência de imprensa, a audiência que teve com o procurador do Ministério Público italiano sobre o árbitro do Sassuolo-Roma. O técnico português afirmou que nunca ofendeu o juíz do encontro e que por isso espera que seja feita justiça.

«Nunca ofendi o árbitro, nunca duvidei da qualidade do árbitro, a expressão usada parece-me normal, também a uso quando falo de mim. Acabou por ser interpretada de modo diferente, mas durante o jogo mostrou que tem capacidade de dirigir o encontro e eu disse-o depois da partida. Não vejo problemas nisso. Espero justiça».

De recordar que José Mourinho criticou duramente o árbitro do encontro entre o Sassuolo e a Roma na conferência de imprensa de antevisão ao jogo do último fim de semana. O treinador português disse que não se sentia confortável com o perfil de Matteo Marcenaro, que, segundo Mourinho, não tem estabilidade emocional para o alto nível.