Na véspera do jogo contra o Nápoles, José Mourinho revelou que esteve perto de contratar Kim Min-jae quando estava no Tottenham. No entanto, o internacional sul-coreano, atualmente nos napolitanos, não rumou a Londres, uma vez que os clubes não chegaram a acordo.



«Queria contratar o Kim Min-jae quando estava no Tottenham. Tive várias videochamadas com ele. Fizemos uma oferta de cinco milhões, mas Fenerbahçe queria dez milhões e o Tottenham não podia passar. Agora olhem para o Kim e para o nível em que está, é um jogador de topo», referiu, citado pela Gazzetta dello Sport.



Uma época depois, o defesa de 26 anos assinou pelo Nápoles a troco de 20 milhões de euros. A Roma joga no Diego Maradona este domingo, às 19h45.