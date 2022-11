José Mourinho conquistou a Europa ao comando do FC Porto e saiu do Dragão rumo ao Chelsea. No entanto, o percurso do técnico poderia ter sido diferente, revelou Jorge Mendes, homenageado no «Thinking Football Summit», evento organizado pela Liga e que decorre no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, até este domingo.



«Já falámos disso várias vezes. Quando o Mourinho saiu do FC Porto era para ir para outro lado, foi para o Chelsea por minha causa. Não te esqueças disso. Ele está sempre a discutir essa parte comigo», atirou o empresário que foi distinguido ao lado do «Special One» e de Paulo Futre.



O treinador da Roma acabou por contar a história de como teve a possibilidade de assinar pelo Inter de Milão antes de se decidir pelo emblema londrino.



«Está na hora de dizer a verdade. Estávamos em alto mar no iate do dono do Chelsea, e está aqui o Luís Correia que pode testemunhar isso, toca o telefone e o Jorge diz assim: 'Queres ir para o Inter?'. O Luís Correia diz-me: 'Só se formos a nado'», lembrou.



O casamento entre Mourinho e os nerazzurri ficou assim adiado até 2008. Em Itália, o português conquistou quatro títulos entre Ligas, Taças e a Supertaças e a segunda Liga dos Campeões do palmarés.