Dalbert, antigo jogador do V. Guimarães atualmente a jogar na Fiorentina, gravou uma mensagem a alertar os seus compatriotas brasileiros para a grave situação em Itália devido à pandemia de Covid-19.

«Sei que há muitas pessoas aí no Brasil que não estão a levar isto a sério, mas esse vírus é muito sério [...] Queria consciencializá-los, porque a Itália demorou muito para perceber e tomar as devidas precauções. É um país bem estruturado e não está a suportar tanto paciente. Muita gente está a morrer e nem sequer têm um enterro digno. As famílias não estão a conseguir enterrar os seus entes queridos. Estão a cremar os corpos. A situação está muito difícil, há um alerta total, as pessoas estão desesperadas», afirmou o defesa de 26 anos numa mensagem partilhada no Youtube.

Dalbert, que vive em Florença, salientou os seus receios em relação ao descontrolo da situação. «Tenho a minha família toda aqui e estou com muito medo. Estou a tomar todas as precauções, a treinar sempre em casa. Por isso, faço-vos um apelo enquanto é tempo. Evitem sair à rua, evitar contato físico. Sei da dificuldade que é viver no Brasil, mas é bom evitar, até porque sabemos que a saúde no Brasil não é muito boa, é precária. Vai ser devastador, muito mau para o povo brasileiro», avisou.