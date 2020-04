Há três semanas, Paulo Dybala, jogador da Juventus, e a namorada Oriana Sabatini testaram positivo para covid-19 agora, Oriana voltou a falar sobre o tema nas redes sociais e explicou que continua infetada.

«No dia 21 de março, eu e o meu namorado fizemos um teste para saber se tínhamos o novo coronavírus, que deu positivo. Há três dias fizeram-me outro e deu negativo. Ontem de manhã fiz mais um, que deu positivo. Ainda tenho coronavírus», disse no Instagram.

«Não sei por que deu negativo e agora positivo. Já tinha ouvido dizer que quando se tem coronavírus e depois se faz um teste, pode dar um falso negativo. Por isso, o melhor é fazer outro, para ter a certeza que é 100 por cento negativo», continuou Oriana.

«Isto só prova que sabemos muito pouco sobre este vírus. Pensávamos que tínhamos sido infetados na sequência do contracto do meu namorado com o colega de equipa que deu positivo [Daniele Rugani], mas é estranho porque os 15 dias em que estamos doentes já passaram, não faz sentido», acrescentou.

Oriana Sabatini disse ainda que tanto ela como Dybala estão bem. «Já quase não temos sintomas. Sentimo-nos bastante bem.»

A jovem deixou ainda um apelo: «Fiquem em casa e vejam que talvez 15 dias não sejam suficientes.»

Recorde-se que cerca de uma semana a confirmação do teste positivo por Covid-19, Paulo Dybala assumiu que a doença o deixou limitado durante algum tempo.

«Agora estou bem, muito melhor depois de alguns sintomas fortes que tive há uns dias», começou por dizer o colega de Cristiano Ronaldo durante a participação numa rubrica criada pela Juventus.

«Agora já consigo mexer-me melhor: caminho e tento treinar. Há uns dias não conseguia fazer qualquer esforço. Passados cinco minutos tinha de parar, faltava-me o ar, sentia o corpo dormente e os músculos doíam-me. Agora eu e a Oriana estamos melhor», concluiu.

Paulo Dybala foi o terceiro jogador da equipa principal da Juventus, na qual atua Cristiano Ronaldo, a testar positivo.