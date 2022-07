O presidente do Nápoles, Aurelio De Laurentiis, explicou por que razão Kalidou Koulibaly deixou o clube e justificou o motivo para o não ter vendido ao Barcelona, mas sim ao Chelsea.



«Deixei sair o Koulibaly porque ele disse-me: 'Presidente, tenho mais uns anos de carreira. Deixa-me ir, quero ir'. Disse-lhe que não o vendia ao Barcelona porque eles não teriam dinheiro para o pagar, estão com grandes problemas financeiros. Depois apareceu o Chelsea e já não fui capaz de dizer que não. Ele queria experimentar outro campeonato e foi para o melhor do mundo. Só temos de lhe estar agradecido», referiu à rádio Kiss Kiss.



Recorde-se que o internacional senegalês rumou a Londres por cerca de 40 milhões de euros.