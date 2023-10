Assustador.



Assim se pode descrever o equipamento de Halloween divulgado pelo Nápoles, esta sexta-feira.



Esta camisola remete para um ossário subterrâneo da cidade, chamado Cimitero delle Fontanelle, que anteriormente funcionava como uma pedreira. Este local reúne diversas caveiras que datam da segunda metade do século passado e acabou por tornar-se num local de culto.



O equipamento tem várias caveiras e promete ser um sucesso sobretudo para quem é fã do Halloween. Veja as fotografias na galeria associada.