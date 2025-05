O Nápoles é campeão de Itália!

Depois de uma péssima campanha com o 10.º lugar, tudo mudou com a chegada de Antonio Conte, que liderou os napolitanos ao scudetto. E até foi sem o treinador no banco, devido a castigo, que o Nápoles confirmou o título, ao vencer o Cagliari por 2-0, no Diego Armando Maradona.

À mesma hora, o Inter de Milão, que partiu para esta derradeira jornada a um ponto do Nápoles, apresentou um onze já a pensar na final da Liga dos Campeões e venceu pelo mesmo resultado na visita ao Como.

Desde a Praça de Plebiscito, passando pelas ruas da cidade, a festa já se fazia em Nápoles horas antes do apito inicial. A loucura passou do lado de fora para dentro do estádio e os «azzurri» entraram a carregar, numa primeira parte de sentido único.

A equipa de Conte dispôs de inúmeras oportunidades para abrir o marcador, mas esbarrou na muralha defensiva do Cagliari, encabeçada pelo guarda-redes Alen Sherri.

Ainda houve tempo para um calafrio quando Stefan de Vrij abriu o marcador na Lombardia aos 20 minutos e o Inter passou a ser, virtualmente, o campeão.

Mas a resistência do Cagliari só durou até aos 42 minutos, quando Scott McTominay – a grande figura da temporada na liga italiana – levou as bancadas à loucura com um espetacular remate acrobático e colocou o Nápoles na frente. A partir daqui os napolitanos agarraram no título com unhas e dentes.

Na segunda parte, o Nápoles entrou com um bloco mais recuado e aumentou a vantagem nos primeiros minutos. Após um passe longo, Romelu Lukaku aguentou a carga de Yerry Mina, passou pelo central numa demonstração de força e finalizou na cara de Sherri (52m). O belga também foi um dos protagonistas do Nápoles esta temporada e acentuou a forte ligação a Conte.

Ninguém conseguiu parar Lukaku e o belga faz o 2-0 para o Nápoles 💪#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #Serie pic.twitter.com/QCUUd9RuH8 — sport tv (@sporttvportugal) May 23, 2025

Praticamente no mesmo segundo, Correa também fez o 2-0 para o Inter no terreno do Como – numa altura em que a equipa de Cesc Fàbregas jogava com dez, por expulsão de Pepe Reina no último jogo da carreira, num lance com Mehdi Taremi – mas esse golo já nada influenciou nas contas do título.

O Nápoles celebra assim a conquista do quarto scudetto, depois das épocas 1986/87 e 1989/90 com Maradona e de 2022/23, com Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia a comandarem a equipa de Luciano Spaletti.

Já Antonio Conte, que, apesar de ter beneficiado de não ter competições europeias e até da eliminação precoce na Taça de Itália, não partiu como favorito, mas sagrou-se campeão em Itália, como treinador, por um terceiro clube, depois de Juventus (2011/12, 2012/13 e 2013/14) e Inter Milão (2020/21). Um feito histórico e ainda mais assinalável tendo em conta que perdeu Kvaratskhelia em janeiro para o PSG e teve de ir à luta com um plantel inferior ao de outros adversários.

O técnico de 55 anos foi notícia diversas vezes por ameaçar sair por não receber de Aurelio De Laurentiis os reforços que queria – e até poderá deixar o clube no verão. No entanto, continuou no comando da equipa e sagrou-se campeão com apenas quatro derrotas e apesar dos dez empates, tendo aproveitado a quebra do Inter, que era campeão em título e deixou escapar o bicampeonato.

Nápoles, a cidade do futebol, está em festa.