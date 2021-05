O Nápoles goleou a Udinese por 5-1, na abertura da 36.ª jornada da Serie A.



Com Mário Rui apenas a entrar a quatro minutos do final, os napolitanos quebraram a resistência do conjunto de Udine aos 29 minutos. Zielinski marcou na recarga a um primeiro remate de Osimhen. Volvidos dois minutos, Fabián Ruiz assinou um golaço de fora da área e fez o 2-0.



O melhor que a Udinese conseguiu foi reduzir por Okaka aos 41 minutos. O possante avançado rodou sobre Manolas e atirou em jeito para o 2-1.



Apesar do golo sofrido, o Nápoles não desarmou e chegou ao golo da tranquilidade por Lozano, aos 56 minutos. Volvidos dez minutos, Di Lorenzo fez o 4-1 e decidiu, em definitivo, o encontro. O 5-1 foi anotado por Insigne, já nos descontos.



Com esta vitória, o Nápoles subiu provisoriamente ao segundo lugar e continua na luta pelo apuramento para a Liga dos Campeões. Por sua vez, a Udinese segue no 12.º posto com 40 pontos.