Nápoles venceu a Lázio por 2-0, em Roma, somando 37 pontos à 18ª jornada (com um jogo a menos). Com isso segue na luta pela conquista do bicampeonato, para já em segundo lugar, apenas atrás do Milan, de Rafael Leão (pode também ser ultrapassado pelo Inter Milão, caso este vença o jogo frente ao Bolonha).

Era o jogo grande da jornada da Liga Italiana e esperava-se mais equilíbrio entre as duas equipas, mas a verdade é que a Lazio não se mostrou capaz de criar muitas oportunidades de golo junto da baliza de Milinkovic-Savic.

Aliás, a formação da capital italiana, que teve o português Nuno Tavares no banco o tempo todo, somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer (dois empates e uma derrota) e caiu, ainda mais, na tabela classificativa.

Já o atual campeão italiano, entrou forte na partida e, ao minuto 13, Spinazzola abriu o marcador. Pouco depois, mais concretamente ao minuto 32, Rrahmani correspondeu de forma certeira ao cruzamento de Politano na sequência de um livre e fez o 2-0 para o Nápoles.

Na segunda parte, não houve golos, mas não faltou emoção, uma vez que Tijjan Toslin foi expulso por acumulação de amarelos e Marusic viu vermelho direto. Quem também foi expulso com vermelho direto foi o napolitano Mazzocchi, que entrou para o lugar do ex-Benfica David Neres no decorrer da partida.

Até ao final do jogo o resultado não se alterou. O Nápoles soma, desta feita, a quarta vitória consecutiva e mantém o bom momento da temporada.