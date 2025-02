A derrota do Milan em casa do Feyenoord, por 1-0, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, colocou Sérgio Conceição numa posição frágil.

Mesmo depois de conquistar a Supertaça, os recentes resultados da equipa parecem ter «esgotado» todas os créditos e consequentemente aumentaram a desconfiança no técnico luso, avançou o Corriere dello Sport.

Segundo a mesma fonte, não se fala em demissão nos corredores do Milanello, mas questiona-se as capacidades do treinador.

A derrota nos Países Baixos, que dificulta a passagem à próxima fase da Liga dos Campeões, não foi do agrado da direção, tal como mostrou Zlatan Ibrahimović durante a partida. O facto de Conceição ter respondido apenas a uma pergunta na última conferência de imprensa também «envergonhou» o Milan. Estava também previsto que falasse esta sexta-feira aos jornalistas, para antever o jogo com o Hellas Verona, mas a conferência de imprensa foi cancelada.

Esta temporada, Sérgio Conceição leva um total de 12 jogos pelo Milan, sete vitórias, dois empates e três derrotas. Conquistou a Supertaça e e está em sétimo lugar do campeonato.