Khvicha Kvaratskhelia é uma das maiores figuras do sensacional Nápoles, versão 2022/23. O talentoso jogador foi contratado pelos italianos ao Dinamo Batumi, mas poderia ter rumado a Espanha.



«Falou-se do Valência, Levante e Sevilha por seis milhões de euros. O Sevilha foi o clube que teve mais perto de contratar o Kvaratskhelia, mas o Monchi recusou. Era uma posição do plantel que já estava fechada e não perceberam o potencial que o jogador podia atingir», referiu Pablo Ceijas, empresário responsável por intermediar o negócio do georgiano para Espanha, citado pela Marca.



«O Kvaratskhelia é um jogador que vale 100 milhões de euros. Podia perfeitamente jogar no Real Madrid ou no Barcelona, mas acho que vai acabar na Premier League, a Liga onde as equipas podem pagar esses valores. O Nápoles pagou um pouco mais do que o que estávamos a pensar», acrescentou.



Kvaratskhelia está a fazer uma época sensacional no Nápoles, líder da Serie A e equipa que está pela primeira vez na sua história nos quartos de final da Champions. O nível futebolístico do extremo apresentado em Itália já lhe mereceu a alcunha de Kvaradona.