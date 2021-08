O AC Milan anunciou a contratação de Messias Júnior.



O avançado de 30 anos ruma ao gigante de Milão por empréstimo do Crotone. Os rossoneri ficam com opção de garantir os serviços do brasileiro em definitivo no final da temporada.



Messias joga em Itália desde 2015, tendo passado por Casale, Chieri, Gozzano e Crotone, clube onde esteve nas últimas duas temporadas e pelo qual anotou 14 golos.