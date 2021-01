O AC Milan oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Soualiho Meité.



O médio de 26 anos chega por empréstimo do Torino, embora os rossoneri tenham hipótese de o contratar em definitivo no final da temporada.



Meité despontou no Auxerre e acabou contrato pelo Lille que o cedeu ao Zulte Waregem por duas épocas. Em 2016, o futebolista assinou pelo Mónaco, clube que o cedeu ao Bordéus.



Meité realizou 94 jogos pelo Torino em dois anos e meio.