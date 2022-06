O AC Milan mudou de dono e a partir desta quarta-feira passa a ser detido pela Redbird Capital Partners.



A empresa norte-americana pagou 1,2 mil milhões de euros à Elliott Advisors UK Limited para adquirir os rossoneri, lê-se no comunicado divulgado no site do clube. Embora o negócio tenha sido oficializado esta quarta-feira, a transição de propriedade será feita nos próximos meses e espera-se que esteja concluída em meados de setembro.



«Estamos honrados por fazer parte da ilustre história do AC Milan e estamos ansiosos por escrever o próximo capítulo do clube que voltou a ocupar a posição que merece no topo do futebol italiano. Queria agradecer ao Gordon Singer e a toda a equipa da Elliott pelo trabalho extraordinário que fizeram nos últimos quatro anos para devolver o AC Milan ao topo da Serie A. A filosofia de investimento da RedBird e as conquistas no mundo do desporto mostraram que os clubes podem ter sucesso em campo com um perfil financeiro sustentável. Estamos ansiosos por iniciar uma parceria de longo prazo com o clube e continuar a impulsionar o AC Milan cada vez mais alto nos próximos anos», disse Gerry Cardinale, sócio-gerente da RedBird,



Lembre-se que a Elliott entrou no AC Milan em 2018 numa fase difícil do clube quer a nível desportivo, quer a nível financeiro. Volvidos quatro anos, a equipa é campeã de Itália e vai participar na fase de grupos da Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo.