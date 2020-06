Antes do recomeço da Serie A, a Juventus de Cristiano Ronaldo vai entrar em campo dia 12 de junho frente ao AC Milan, numa partida a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Itália, anunciou o Ministro dos desportos transalpino, Vincenzo Spadafora.



O outro jogo da prova vai realizar-se no dia seguinte com o duelo entre Nápoles e Inter de Milão. Por sua vez, a final está agendada para dia 17.



O campeonato transalpino está previsto recomeçar no dia 20 de junho com os jogos que estão em atraso da 25.ª jornada: Atalanta -Sassuolo, o Verona-Cagliari, o Inter de Milão-Sampdoria e o Torino-Parma