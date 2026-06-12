Internacional
Há 47 min
OFICIAL: Aquilani (lembras-te, Sporting?) é o novo treinador do Sassuolo
Italiano vai treinar na Serie A pela primeira vez na carreira
AC
Italiano vai treinar na Serie A pela primeira vez na carreira
AC
Alberto Aquilani, que enquanto jogador passou pelo Sporting (2015/16), foi anunciado esta sexta-feira como novo treinador do Sassuolo.
O técnico italiano, de 41 anos, vai assim orientar um clube que também representou durante a carreira de futebolista, sucedendo a Fabio Grosso, que recentemente assumiu o comando da Fiorentina.
Alberto Aquilani è il nostro nuovo allenatore 🖤💚— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) June 12, 2026
Bentornato mister!
Il comunicato https://t.co/eEOTIH9c3p ✍️#ForzaSasol pic.twitter.com/y8LyxIx0WM
O Sassuolo, diga-se, foi 11.º classificado da última edição da Liga italiana.
Já Aquilani, vai treinar no principal escalão do futebol transalpino pela primeira vez, após as passagens por Pisa e Catanzaro.
LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS