Alberto Aquilani, que enquanto jogador passou pelo Sporting (2015/16), foi anunciado esta sexta-feira como novo treinador do Sassuolo.

O técnico italiano, de 41 anos, vai assim orientar um clube que também representou durante a carreira de futebolista, sucedendo a Fabio Grosso, que recentemente assumiu o comando da Fiorentina.

O Sassuolo, diga-se, foi 11.º classificado da última edição da Liga italiana.

Já Aquilani, vai treinar no principal escalão do futebol transalpino pela primeira vez, após as passagens por Pisa e Catanzaro.

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