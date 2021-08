A Fiorentina anunciou a contratação de Lucas Torreira.

O médio internacional uruguaio chega à equipa italiana por empréstimo do Arsenal e com cláusula de opção de compra no final da presente temporada.

Este será o segundo empréstimo consecutivo do jogador de 25 anos que na época passada esteve cedido ao Atlético Madrid, onde se sagrou campeão espanhol.

Recorde-se que em abril deste ano, num momento de fragilidade emocional devido à morte recente da mãe, Lucas Torreira afirmou publicamente a intenção de regressar à América do Sul, mais concretamente para cumprir o sonho de jogar no Boca Juniors.

«Não é uma reação a quente e não é uma decisão motivada pela minha mãe. Eu sempre disse que queria jogar no Boca. Morro de vontade por jogar no Boca e sempre o direi. Se não for agora, que seja em junho. Não quero jogar mais na Europa: quero jogar no Boca», disse, comovido, o internacional uruguaio de 25 anos em declarações à ESPN da Argentina.