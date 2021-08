A Juventus anunciou que a Atalanta exerceu o direito de compra sobre Cristian Romero.

O defesa argentino custa 16 milhões de euros ao clube de Bergamo.

Refira-se que ainda durante esta semana, surgiram notícias de que o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, estava interessado no jogador.

COMUNICADO DA JUVENTUS

«A Juventus Football Club S.p.A. anuncia que a empresa Atalanta B.C. A S.p.A., na sequência do acordo celebrado em 5 de setembro de 2020, exerceu o direito de opção pela aquisição definitiva dos direitos de registo do jogador de futebol Cristian Romero pelo valor de 16 milhões de euros, com vencimento em três exercícios.

Esta operação gera um efeito económico negativo no exercício de 2020/2021 de 4,8 milhões de euros, devido ao ajustamento do valor contabilístico líquido do jogador.»