Menos de um mês após ter terminado contrato com o Inter de Milão, Borja Valero foi oficializado como reforço da Fiorentina.



O médio regressa assim ao emblema «viola» onde jogou durante cinco anos (fez 212 jogos) antes de sair para Milão. A duração do contrato do internacional espanhol não foi revelada.



Valero, de 35 anos, conta com passagens por Real Madrid, WBA, Maiorca e Villarreal, além dos nerazzurri e da Fiore.