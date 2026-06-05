O Sassuolo anunciou, esta sexta-feira, a saída de Fabio Grosso do comando técnico da equipa.

O treinador italiano, de 48 anos, estava no clube desde 2024. Nessa temporada, conduziu o Sassuolo de volta ao principal escalão, tendo terminado este ano no 11.º lugar.

De acordo com a imprensa italiana, Fabio Grosso está prestes a assinar com a Fiorentina, que viveu momentos difíceis ao longo da época, tendo, inclusive, ocupado os lugares de descida por várias jornadas. 

Esta hipótese ganhou ainda mais força quando a Fiorentina anunciou que Vanoli estava de saída do clube. O treinador de 52 anos, recorde-se, chegou ao clube em novembro e garantiu a permanência na Serie A.

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