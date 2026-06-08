OFICIAL: Fabio Grosso é o novo treinador da Fiorentina
Técnico assina por duas temporadas
Técnico assina por duas temporadas
A Fiorentina anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Fabio Grosso como novo treinador. O técnico que, recorde-se, deixou o Sassuolo, assina até 2028.
O ex-futebolista de 48 anos sucede, assim, a Paolo Vanoli no comando técnico da formação «viola». Em declarações aos meios de comunicação do emblema italiano, Fabio Grosso mostrou-se feliz por assinar com um «clube prestigiado».
«Estou muito feliz por poder aproveitar esta oportunidade extraordinária. Chego a um clube prestigiado, com adeptos apaixonados e uma cidade que vive o futebol com grande intensidade. (...) Estou genuinamente entusiasmado e mal posso esperar para começar», disse.
Na temporada passada, Grosso alcançou o 11.º lugar com o Sassuolo, enquanto a Fiorentina terminou em 15.º, com apenas 42 pontos.
Como jogador, diga-se, Grosso teve o seu grande momento no Mundial 2006, quando marcou o penálti decisivo, que deu o título à Itália, na final frente à França.
FABIO GROSSO È IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA💜⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 8, 2026
ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. pic.twitter.com/6qm9Awyda7