A Fiorentina anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Fabio Grosso como novo treinador. O técnico que, recorde-se, deixou o Sassuolo, assina até 2028.

O ex-futebolista de 48 anos sucede, assim, a Paolo Vanoli no comando técnico da formação «viola». Em declarações aos meios de comunicação do emblema italiano, Fabio Grosso mostrou-se feliz por assinar com um «clube prestigiado».

«Estou muito feliz por poder aproveitar esta oportunidade extraordinária. Chego a um clube prestigiado, com adeptos apaixonados e uma cidade que vive o futebol com grande intensidade. (...) Estou genuinamente entusiasmado e mal posso esperar para começar», disse.

Na temporada passada, Grosso alcançou o 11.º lugar com o Sassuolo, enquanto a Fiorentina terminou em 15.º, com apenas 42 pontos.

Como jogador, diga-se, Grosso teve o seu grande momento no Mundial 2006, quando marcou o penálti decisivo, que deu o título à Itália, na final frente à França.

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