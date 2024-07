Cesc Fàbregas foi confirmado, esta sexta-feira, como treinador dos italianos do Como, depois de ter renovado por quatro épocas.

