Filippo Inzaghi foi, esta quarta-feira, despedido do comando técnico do Brescia.



Apesar de ainda estar na luta pela subida, é quinta classificada a cinco pontos da liderança, o técnico de 48 anos não resistiu a uma série de quatro jogos sem triunfos. Pouco depois, o emblema da Lombardia anuncia o sucessor do ex-futebolista: Eugenio Corini, antigo atleta e treinador do clube.

Pippo Inzaghi, bicampeão europeu com o AC Milan, assumiu o comando técnico do Brescia esta época, depois de já ter passado como treinador pelo Benevento, Bolonha, Veneza e, também, AC Milan.