Andriy Shevchenko foi despedido do comando técnico do Génova, informou este sábado o clube italiano.



O técnico ucraniano de 45 anos chegou aos rossoblu em finais de novembro e estreou-se com uma derrota contra a Roma de Mourinho. A antiga glória do AC Milan nunca conseguiu inverter os resultados do emblema genovês e despede-se com apenas uma vitória - na Taça - em 11 partidas.



O Génova, 19.º classificado da Serie A, vai ser orientado por Abdoulay Konko de forma interina enquanto a direção não encontra um novo treinador, o terceiro da temporada.