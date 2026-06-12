O Torino anunciou Ignazio Abate como novo treinador para as próximas duas temporadas, esta sexta-feira.

O antigo lateral direito, que fez grande parte da carreira no Milan, teve uma curta passagem de uma época, em 2008/09, pelo Torino. Agora, prepara-se para comandar o «Toro» na principal divisão do futebol italiano.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

Após colocar um ponto final na carreira de jogador, Abate treinou os escalões jovens do Milan, a Ternana e a Juve Stabia, da Serie B.

De recordar que o Torino terminou o campeonato italiano no 12.º posto, com 45 pontos, os mesmos do Parma.