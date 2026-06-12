Internacional
Há 16 min
OFICIAL: Ignazio Abate assume o comando técnico do Torino
Antigo lateral, que passou por Turim em 2008/09, vai assinar contrato válido por duas épocas
JR
Antigo lateral, que passou por Turim em 2008/09, vai assinar contrato válido por duas épocas
JR
O Torino anunciou Ignazio Abate como novo treinador para as próximas duas temporadas, esta sexta-feira.
O antigo lateral direito, que fez grande parte da carreira no Milan, teve uma curta passagem de uma época, em 2008/09, pelo Torino. Agora, prepara-se para comandar o «Toro» na principal divisão do futebol italiano.
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Após colocar um ponto final na carreira de jogador, Abate treinou os escalões jovens do Milan, a Ternana e a Juve Stabia, da Serie B.
De recordar que o Torino terminou o campeonato italiano no 12.º posto, com 45 pontos, os mesmos do Parma.
Bentornato, Mister Abate 🫡 pic.twitter.com/MvwXgtIZaN— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 12, 2026
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