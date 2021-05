Alessandro Bastoni renovou contrato com o Inter de Milão até 30 de junho de 2024, informou o campeão italiano.



O defesa, de 22 anos, ficou blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.



Formado na Atalanta, o internacional italiano foi contratado pelo Inter ao emblema de Bérgamo em 2017.



Após um empréstimo ao Parma em 2018/19, Bastoni afirmou-se como titular do conjunto nerazzurri, tendo disputado 74 jogos nas últimas duas temporadas.