Internacional
Há 45 min
OFICIAL: Ivan Juric é o novo treinador do Monza
Técnico croata conta com vasta experiência no futebol italiano
JR
Técnico croata conta com vasta experiência no futebol italiano
JR
O Monza anunciou Ivan Juric como novo técnico da equipa principal para a temporada 2026/27.
O treinador de 50 anos assume as rédeas do clube onde atua o português Dany Mota, depois de ter liderado a Atalanta na época passada.
O antigo internacional croata tem uma vasta experiência no futebol transalpino: passou por Mantova, Crotone, Génova, Hellas Verona, Torino, Roma e Atalanta, isto além do Southampton.
De recordar que o Monza garantiu a subida à Serie A italiana na última temporada, no play-off de acesso, frente ao Catanzaro.
AC Monza comunica che dal 1 luglio 2026 Ivan Juric sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa.— AC Monza (@ACMonza) June 29, 2026
Benvenuto Mister! ⚪🔴
Comunicato ufficiale ➡️ https://t.co/ddv9Z6tu9Z 🗞️ pic.twitter.com/Se7ckbOUb4
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