O Monza anunciou Ivan Juric como novo técnico da equipa principal para a temporada 2026/27. 

O treinador de 50 anos assume as rédeas do clube onde atua o português Dany Mota, depois de ter liderado a Atalanta na época passada. 

O antigo internacional croata tem uma vasta experiência no futebol transalpino: passou por Mantova, Crotone, Génova, Hellas Verona, Torino, Roma e Atalanta, isto além do Southampton. 

De recordar que o Monza garantiu a subida à Serie A italiana na última temporada, no play-off de acesso, frente ao Catanzaro.

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