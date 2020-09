Um dia após ter aterrado em Turim, Álvaro Morata foi oficializado como reforço da Juventus.



Em comunicado, a campeã italiana explica que pagou dez milhões de euros ao Atlético de Madrid pelo empréstimo do internacional espanhol. A Vecchia Signora acrescenta ainda que pode contratar o avançado de 27 anos em definitivo por 45 milhões de euros, embora pague esse valor em três prestações.



No entanto a Juventus informa que pode decidir pagar mais dez milhões de euros aos colchoneros pelo empréstimo de Morata para a época 2021/22. No final dessa mesma temporada os bianconeri podem contratá-lo em definitivo por 35 milhões de euros.



Feitas as contas, o regresso de Morata à Juve, onde jogou de 2014 a 2016, custará sempre 55 milhões de euros.