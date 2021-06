Álvaro Morata vai continuar a representar a Juventus por mais um ano por empréstimo do Atlético de Madrid, informou o emblema italiano.



Esta é a segunda passagem do internacional espanhol pela Vecchia Signora, clube que já tinha representado entre 2014 e 2016. No total, o jogador de 28 anos leva 47 golos em 137 jogos pela formação de Turim.



A entrar para o penúltimo ano de contrato com o Atleti, o avançado continua assim na Juve.