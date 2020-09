A Juventus informou que chegou a acordo com Gonzalo Higuaín para a rescisão de contrato.



Em comunicado divulgado no site oficial, a Vecchia Signora agradece ao internacional argentino os três anos no clube.



De resto, o avançado de 32 anos já está nos Estados Unidos desde a passada sexta-feira, mais concretamente em Miami. Ao que tudo indica, «Pipita» vai assinar pelo Inter Miami, clube da MLS liderado por David Beckham.



Recrutado ao Nápoles em 2016, Higuaín cumpriu 149 jogos e marcou 66 golos, conquistando três «scudettos», três taças de Itália e uma Supertaça.