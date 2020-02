Wojciech Szczesny renovou contrato com a Juventus até 2024, informou a Vecchia Signora.



O internacional polaco chegou a Turim em 2017 oriundo da Roma. Após uma temporada na sombra de Buffon (disputou apenas 21 jogos), o guarda-redes de 29 anos agarrou a titularidade e disputou 63 partidas na última época e meia. No total conquistou quatro títulos: dois campeonatos, uma Taça italiana e uma Supertaça de Itália.



Szczesny despontou no Legia Varsóvia e mudou-se cedo para o Arsenal. Depois de dez épocas ligado aos «gunners» com empréstimos a Parma e Roma, os romanos contrataram o guardião em definitivo e venderam-na à Juventus.