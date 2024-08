O extremo turco Kenan Yildiz, da Juventus, renovou com o clube italiano até 2029, num contrato de longa duração (cinco anos). É uma mostra de lealdade ao clube que o revelou ao futebol mundial.

Além disso, a Juventus anunciou que Yildiz, de 18 anos, será o herdeiro da camisola dez, que já teve ilustres donos - Paul Pogba, Paulo Dybala, Michel Platini ou Alessandro Del Piero.

Nascido e criado na Alemanha pelo pai turco e pela mãe alemã, optou pela nacionalidade do pai, com quem já fez 12 jogos e marcou um golo na seleção principal, para além da sua experiência no recente Campeonato da Europa.

Yildiz passou pelas camadas jovens do Bayern de Munique, que o recrutou com apenas sete anos de idade, permanecendo no gigante alemão durante uma década.

Juntou-se aos bianconeri em 2022, começando pela equipa sub-19, marcando um total de 15 golos em 37 jogos, antes de se juntar à equipa Juventus Next Gen, com a qual fez a sua estreia profissional em 17 de dezembro de 2022, marcando dois golos. Agora, é uma das figuras de proa da equipa principal.