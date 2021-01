A Lazio contratou Mateo Musacchio ao AC Milan.



Numa curta nota no site oficial, o emblema «laziale» apenas refere que o central de 30 anos chega em definitivo à capital italiana.



Internacional argentino em seis ocasiões, Musacchio despontou no River Plate, esteve no Villarreal durante oito épocas e chegou a Milão em 2017. Após 74 partidas pelo rossoneri, o defesa muda-se para a Lazio.