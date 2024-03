Roberto D'Aversa foi despedido do comando técnico do Lecce.



Em comunicado, o clube justifica a decisão com o facto de o treinador ter agredido com uma cabeçada Henry, jogador do Hellas Verona, no último domingo.



D'Aversa, de 48 anos, estava no Lecce desde o início da temporada, tendo alcançado seis vitórias em 30 jogos. Deixa a equipa no 15.º lugar da Serie A.