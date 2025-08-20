Leon Bailey, extremo jamaicano de 28 anos, foi apresentado esta quarta-feira como jogador da Roma por empréstimo do Aston Villa.

Segundo a imprensa italiana, o emblema da capital italiana paga dois milhões de euros de taxa de empréstimo e fica com uma cláusula de opção de compra não obrigatória no valor de 22 milhões de euros.

Na última temporada, Leon Bailey participou em 38 jogos pelo Aston Villa, tendo feito apenas dois golos e quatro assistências.