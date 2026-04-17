A Juventus anunciou, esta sexta-feira, a renovação de Locatelli. O médio prolonga o vínculo com o emblema italiano até 2030.

Damien Comolli, administrador do clube, refere que a renovação é o espelho da sua liderança dentro de campo.

«A renovação do seu contrato representa a continuação do crescimento da sua liderança em campo, em total sintonia com os valores e as ambições do nosso clube. Trata-se de mais um passo no sentido de dar solidez e continuidade ao nosso projeto desportivo, com os olhos postos no futuro e com o objetivo de tornar a equipa cada vez mais competitiva», disse, em declarações aos meios de comunicação da Juventus.

Esta temporada, recorde-se, Locatelli soma três golos e duas assistências em 41 jogos ao serviço do emblema italiano.