Luciano Spalletti é o novo selecionador italiano.

A informação já foi confirmada pela federação italiana, sendo que o contrato entra em vigor a 1 de setembro, e tem validade até 2026.

Está encontrado assim o sucessor de Roberto Mancini, que saiu de forma surpreendente, poucos dias depois de ter sido assumido também funções de coordenador das seleções sub-20 e sub-21.

Após a saída de Mancini, que foi campeão europeu em 2020, começaram logo a surgir notícias do interesse da federação italiana em Spalletti, o que motivou uma reação do presidente do Nápoles, que exigiu ser ressarcido, já que o acordo com o técnico, que saiu após a conquista do «scudetto», contemplava um ano sábatico.