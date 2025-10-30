A Juventus oficializou a contratação de Luciano Spalletti, treinador que sucede a Igor Tudor, demitido na sequência de maus resultados.

O experiente técnico de 66 anos assinou um contrato válido até ao final da presente época.

Spalletti, que foi despedido em junho passado da seleção italiana após a derrota com a Noruega por 3-0, regressa ao leme de um clube dois anos depois de ter sido campeão de Itália pelo Nápoles.

No histórico emblema transalpino pela primeira vez, Luciano Spalletti vai orientar os ex-portistas Francisco Conceição e João Mário.