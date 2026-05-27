OFICIAL: Maurizio Sarri deixa o comando técnico da Lazio
Treinador esteve uma temporada ao serviço da formação romana
A Lazio anunciou, esta quarta-feira, a rescisão de contrato com Maurizio Sarri. O treinador italiano, recorde-se, esteve apenas uma temporada ao comando técnico da equipa.
No comunicado oficial da Lazio, o clube agradece a Sarri pelo «profissionalismo».
«O clube gostaria de agradecer ao treinador e à sua equipa pelo profissionalismo e deseja-lhes muito sucesso nos seus projetos futuros», por ler-se.
Esta temporada a Lazio terminou a temporada em nono lugar, falhando o acesso às competições europeias. Na Taça de Itália, Sarri levou a equipa à final, mas acabou por perder frente ao Inter por 3-0.
