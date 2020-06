Dries Mertens renovou contrato com o Nápoles, informou o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis.



«Feliz por ficarmos juntos mais tempo. Viva Dries!», escreveu o dirigente na sua conta no Twitter, anexando uma foto com o avançado que chegou a Itália na época de 2013/14, proveniente do PSV Eindhoven.

Minutos depois de De Laurentiis ter anunciado o acordo de renovação, Mertens publicou no Twitter a mensagem «a história continua» e anexou um vídeo no qual compilou as imagens dos melhores momentos que viveu com a camisola napolitana.



Mais tarde, o Nápoles informou que o internacional belga e melhor marcador da história do clube renvoou até 2022.



De resto, a oficialização da permanência do jogador de 33 anos foi feita horas antes da final da Taça de Itália ante a Juventus, que terá lugar no Olímpico de Roma (20h00).