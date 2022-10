O Hellas Verona demitiu o técnico Gabriele Cioffi.



O técnico italiano, de 47 anos, não resistiu aos maus resultados e deixou a equipa onde alinha o português Miguel Veloso após ter averbado a sexta derrota na Serie A. O emblema de Verona também já tinha caído da Taça frente ao Bari, formação que milita na Serie B.



Cioffi, que tinha sucedido a Tudor no início da temporada, deixa o Hellas Verona com apenas uma vitória, dois empates e sete derrotas. A equipa ocupa atualmente a antepenúltima posição da tabela classificativa com apenas cinco pontos.