O Milan anunciou, esta quinta-feira, que o jovem avançado Francesco Camarda está de volta ao clube.

O jogador de 18 anos esteve cedido ao Lecce na temporada passada e o emblema da Puglia até exerceu a opção de compra de três milhões de euros. No entanto, o Milan fez valer a contra-opção fixada em quatro milhões e garantiu o regresso de Camarda, que é assim o primeiro reforço de Ruben Amorim para 2026/27.

Rossonero again. Welcome back, Francesco 🤝 pic.twitter.com/J9aoFYB59Q — AC Milan (@acmilan) June 18, 2026

Considerado uma das maiores promessas do futebol italiano, Camarda estreou-se com 15 anos e 260 dias pela equipa principal do Milan, tornando-se o mais jovem de sempre a estrear-se na Série A.

Na última época, o avançado internacional AA italiano apontou um golo e uma assistência em 23 jogos ao serviço do Lecce.

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