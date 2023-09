Papu Gómez estava desempregado desde o final da época passada, quando terminou o contrato com o Sevilha, em Espanha. Agora assinou contrato com o Monza, válido até ao final da época.

O Monza está de regresso à Serie A e, liderado por Adriano Galliani – antigo administrador do Milan – conseguiu muitos reforços. Vai em 15º no campeonato, com seis pontos em seis jogos.

Papu Gómez tem 35 anos e foi campeão do mundo com a Argentina em 2022. Na última época, em Sevilha, participou em 27 jogos, marcou um golo e fez duas assistências.