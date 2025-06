É um ano de mudanças para os irmãos Inzaghi. Se Simone saiu do Inter de Milão após várias temporadas para abraçar um desafio na Arábia Saudita, Filippo saiu oficialmente do Pisa após levar a equipa a um regresso à Serie A.

O clube anunciou através das plataformas oficiais que rescindiu por mútuo acordo com o treinador, nesta sexta-feira, agradecendo pelo profissionalismo do técnico. Tinha mais dois anos de contrato com o emblema que conta com Miguel Veloso e Tomás Tavares.

Segundo a imprensa italiana, esta saída aconteceu porque o treinador está a caminho do Palermo que, curiosamente, compete na Serie B. Porém, pertenceu ao grupo City, de Manchester ou Girona, e isso será um atrativo para Inzaghi.

O antigo internacional italiano iniciou a carreira de treinador na formação do Milan, em 2012. Já treinou Salernitana, Brescia ou Reggina.