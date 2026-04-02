Começam a tomar forma as consequências do não apuramento da seleção italiana para o Mundial 2026 - o terceiro consecutivo. O máximo responsável pelo futebol italiano demitiu-se nesta quinta-feira.

A decisão tomada por Gabriele Gravina, presidente da FIGC, a federação de futebol italiana, foi anunciada pelo organismo nesta quinta-feira. Em comunicado, a entidade diz ter-se reunido com representantes da Serie A e B, bem como de outras divisões inferiores e associações de classe.

Gravina informou ter-se demitido e convocou uma assembleia eletiva extraordinária para o dia 22 de junho. Aos 72 anos, é presidente da FIGC desde 2018.

A Itália caiu aos pés da Bósnia-Herzegowina no play-off de acesso ao Mundial 2026, nas grandes penalidades, após um empate a uma bola. A imprensa italiana garante que Gennaro Gattuso, selecionador nacional, deverá seguir o mesmo caminho de Gravina.