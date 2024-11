A Roma confirmou, esta quinta-feira, a contratação de Claudio Ranieri para o comando técnico da equipa.



O técnico, de 73 anos, regressa assim aos romanos depois de duas experiências (2009/2010 e 2010/11 e 2018/19). O transalpino será o terceiro técnico dos giallorossi esta temporada depois de De Rossi e Juric.

Ranieri, que saiu da reforma, vai tornar-se conselheiro da família Friedkin nos assuntos desportivos assim que a época termine e terá opinião na contratação do seu sucessor, lê-se no comunicado da Roma.



Nascido na cidade eterna, Ranieri tem uma vasta experiência no futebol com passagens por Nápoles, Fiorentina, Atlético de Madrid, Valência, Chelsea, Parma, Juventus, Inter, Mónaco, Nantes, Fulham, Sampdoria, Watford, Cagliari e Leicester, clube que conduziu a um inédito título inglês.